Mollema was licht ziek: “Ergens hoop ik dat het coronavirus was” maandag 30 maart 2020 om 16:59

Bauke Mollema denkt dat hij mogelijk het coronavirus al heeft gehad. Dat vertelt de Nederlandse kopman van Trek-Segafredo vanuit Monaco aan De Streekkrant. “Ik heb inderdaad twee weken zitten kuchen en hoesten”, zegt hij.

Mollema zit met zijn gezin in lockdown in Monaco, waar de uitbraak van het coronavirus ook voor de nodige zware maatregelen heeft gezorgd. De afgelopen weken was hij dus lichtjes ziek. “Ik heb geen koorts gehad, maar je gaat wel denken of dat niet toch het coronavirus is geweest. Ergens hoop ik van wel, al klinkt dat misschien wat raar”, aldus Mollema.

“Het zou betekenen dat ik er bijna niet van ziek van ben geweest, maar ook dat is heel belangrijk. Op die manier kan ik iets bijdragen aan de groepsimmuniteit”, vertelt de winnaar van de Ronde van Lombardije 2019. “Maar op wat hoesten na voel ik me helemaal fit. De kinderen gaan niet meer naar school en om die het grootste deel van de dag thuis te vermaken, is wel een uitdaging.”

In onze serie De Alternatieve Wielerkalender spraken we al met Bauke Mollema over een mogelijke hervatting van het wielerseizoen. “Je moet sowieso geen wedstrijden organiseren zolang er nog allemaal landen in lockdown zitten. De volksgezondheid staat op één. Maar ik begin me inmiddels zorgen te maken. De Tour is natuurlijk één groot rondreizend circus”, zei hij daarin over de Tour de France.