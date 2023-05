Mollema voor ‘vluchtersrit’: “Benen waren nog niet denderend, maar ga het wel proberen”

Een klim van ruim tien kilometer, gevolgd door een dalende en vlakke finale van goed 25 kilometer. Dat schreeuwt om Bauke Mollema. Het komt er voorlopig nog niet uit bij de renner van Trek-Segafredo, maar Mollema gaat het vandaag wel proberen. Dat liet hij voor de start weten aan Eurosport.

“Een van de kanshebbers? Dat is mooi om te horen, maar ik weet niet waar dat op gebaseerd is”, geeft Mollema al glimlachend aan. “Niet op basis van mijn presteren tot nu toe, of op mijn benen. Die waren nog niet denderend, al voelde ik me gisteren wel lekker in de finale. Het was goed om even kop te rijden en de koers te openen. Ik voelde me daarna ook beter. Hopelijk kan ik de stijgende lijn doortrekken en wat vaker van voren rijden.”

Mollema hoopt in deze Giro nog een etappe te winnen en de twaalfde rit van Bra naar Rivoli is hem toch op het lijf geschreven. “Het is op papier een mooie rit. Ik denk ook wel dat de ontsnapping wegblijft. Ik zie niet in welke sprinters er vandaag voor willen gaan. Daar is de finale gewoon te lastig voor. De klassementsploegen zullen dan weer hopen op een rustige dag met het oog op morgen”, doelt de Nederlander op de bergrit naar Crans-Montana.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 12 naar Rivoli – Een echte overgangsrit

“Heel veel renners in dit peloton zitten al op hun knieën. Het zal een pittige start worden, maar ik verwacht geen urenlange strijd voor de goede vlucht. Of Mads Pedersen nog ambities heeft? Nee, dit is geen rit voor Mads”, is Mollema duidelijk.