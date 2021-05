Mollema vijfde op Monte Zoncolan: “Benen waren niet goed genoeg”

Bauke Mollema deed gisteren in de etappe naar de Monte Zoncolan een gooi naar de ritzege. De Nederlander van Trek-Segafredo was mee in de goede vlucht, maar kwam op de slotklim niet verder dan een vijfde plek. “De benen waren gewoon niet goed genoeg”, klonk het na afloop.

Mollema moest op de Monte Zoncolan al snel zijn medevluchters Jan Tratnik en Lorenzo Fortunato laten gaan. De Nederlander probeerde op eigen tempo nog wel terug te komen, maar de 34-jarige klimmer bleek uiteindelijk niet sterk genoeg om de scheve situatie recht te zetten. Vlak voor de streep werd Mollema nog ingehaald door rozetruidrager Egan Bernal.

“Het was echt een snelle dag, nog sneller dan verwacht”, reageerde Mollema enkele uren na de finish. “Ik zat in een goede vlucht. De aanwezigheid van ploeggenoot Jacopo Mosca was ook prettig. Hij reed erg veel op kop om de voorsprong uit te diepen. Dat deed hij heel erg goed”, is Mollema lovend over zijn Italiaanse ploeggenoot.

“Dit is momenteel mijn plek”

“In de kopgroep was er sprake van een goede samenwerking. We moesten met vijf minuten voorsprong beginnen aan de slotklim, dat wisten we wel. Maar uiteindelijk waren de benen gewoon niet goed genoeg. Ik voelde me wel behoorlijk goed en heb het geprobeerd, maar er waren een paar jongens sterker. Ik heb verder geen fouten gemaakt. Dit is momenteel mijn plek.”