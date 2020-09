Mollema over eerste aankomst bergop: “Er zullen wel wat verschillen ontstaan” dinsdag 1 september 2020 om 14:53

Bauke Mollema is prima begonnen aan de 107e Tour de France, maar vandaag is het voor de Nederlander weer zaak om van voren te finishen. De renners eindigen namelijk op 1.825 meter hoogte. “Er zullen wel wat verschillen ontstaan”, zo verwacht Mollema voor de start van de vierde etappe.

De renner van Trek-Segafredo kijkt met de NOS vooruit naar de eerste aankomst bergop. “Het is nog geen Alpencol, maar het is toch zes tot zeven kilometer klimmen aan een procentje of zeven”, zo analyseert Mollema de slotklim naar wintersportplaats Orcières-Merlette. “Het zal een lastige finale worden. Het is best wel explosief.”

Voor de 33-jarige ronderenner, afgelopen zondag al zesde in Nice, is de klim naar Orcières-Merlette nieuw. “Ik ben de klim nog nooit opgereden, maar ik heb het routeboek bekeken. Ik heb ook nog even op Google Maps gekeken, om een beetje een beeld te krijgen van de klim. Enkele ploeggenoten zijn er een paar jaar geleden wel opgefietst.”

De schade zal volgens Mollema niet al te groot zijn op de top van de slotklim. “Er zal niet met minuten worden gegooid, maar er zal her en der een klein gaatje ontstaan. Je zal het toch lastig krijgen bij een mindere dag. Er zullen ongetwijfeld wel aanvallen komen in de laatste kilometers. Ik verwacht een hoog tempo tot aan de finish.”