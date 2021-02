Mollema: “Ik zoek naar mijn kansen in de laatste twee weken van de Giro”

Bauke Mollema heeft het parcours van de Giro d’Italia 2021 met gejuich ontvangen. De Nederlandse kopman rijdt namens Trek-Segafredo de Italiaanse rittenkoers met ploegmaats Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone aan zijn zijde. “In de eerste week kan ik mijn topvorm aanscherpen, en in de laatste twee weken ga ik op zoek naar mijn kansen”, vertelt Mollema.

“Ik heb altijd genoten van de Giro, ook al is het niet vaak onderdeel geweest van mijn programma. Als ik er koerste, reed ik er goed. Heel recent nog met een top-5 in 2019. Daarom ben ik blij om terug te keren”, zegt Mollema. “De Giro is altijd een zware wedstrijd met een geweldige sfeer. Het uithoudingsvermogen van de renners wordt getest, fysiek en mentaal. Er zijn geen makkelijke dagen en als je voor de roze trui meedoet, mag je geen moment verzwakken.”

Mollema zal niet alleen het gewicht van Trek-Segafredo dragen. “Dat we aan de start staan met Vincenzo en Giulio is goed voor de ambities van de ploeg. Het is voor hen een thuiswedstrijd. We weten allemaal hoeveel de Giro betekent voor Italianen. Ik kijk ernaar uit om onze krachten te bundelen”, aldus de Nederlandse klimmer.

Nibali en Ciccone

Vincenzo Nibali is blij dat de Giro-organisatie innovatief is. “We gaan drie nieuwe aankomsten ontdenkken, zoals Campo Felice, Sega di Ala en Alpe di Mera”, vertelt de ervaren Italiaan. “Er zijn altijd nieuwe dingen die voor opschudding zullen zorgen, dat is de traditie van de Giro. En we hebben de monsterklimmen zoals de Monte Zoncolan natuurlijk.”

Voor Giulio Ciccone is de Ronde van Italië een groot doel. “Ik denk dat de Giro heeft aangetoond hoe belangrijk het is voor de wielerkalender. Het parcours is zwaar en biedt veel kansen voor klimmers zoals ik. We gaan naar de Appennijnen, de Dolomieten en de Alpen. Ik heb keuze te over en dat maakt me wel blij”, vertelt Ciccone. “Mijn doel is om er in topconditie te starten en te gaan voor ritzeges. Ik zal nu de tijd nemen om het parcours te bestuderen en mij daarop voor te bereiden.”