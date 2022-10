Molengraaf en Van den Eijnden zorgen voor Nederlands succes in Maasmechelen

Nederlands succes in de Wereldbeker veldrijden van Maasmechelen. Guus van den Eijnden was namelijk de beste in de juniorencross bij de mannen, Lauren Molengraaf was bij de juniorenvrouwen – net als in Tábor – dan weer de sterkste.

De 17-jarige Van den Eijnden wist in Maasmechelen de Fransman Léo Bisiaux en de Belg Viktor Vandenberghe van zich af te houden. Het is voor de jonge Nederlander zijn tweede zege van het seizoen: eerder was hij al winnaar van de Internationaler GGEW Grand Prix in het Duitse Bensheim.

In de eerste wereldbekercross van het seizoen voor junioren in Tábor kwam Van den Eijnden nog als achtste over de streep. Door zijn overwinning in Maasmechelen schuift hij nu wel op in de stand.

Bij de juniorenvrouwen ging de zege dus opnieuw naar Lauren Molengraaf. De 17-jarige Nederlandse bleek te sterk voor de Belgische Fleur Moors, de Canadese Ava Holmgren strandde op een derde plaats. Molengraaf gaat nu uiteraard nog steviger aan de leiding in het wereldbekerklassement.

De juniorenvrouwen- en mannen werken dit seizoen vijf wereldbekermanches af. De eerstvolgende Wereldbeker is in het Belgische Zonhoven, gevolgd door crossen in het Spaanse Benidorm en het Franse Besançon.