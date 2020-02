Molano na zege dicht bij huis in Colombia: “Hier winnen is onbetaalbaar” donderdag 13 februari 2020 om 08:51

Juan Sebastián Molano glunderde van vreugde na zijn ritzege in de tweede etappe van de Tour Colombia 2.1. Een speciale overwinning voor Molano, want finishplaats Duitama ligt slechts 13 kilometer van zijn geboorteplaats Paipa. “Om zo dicht bij mijn huis te winnen, met mijn familie erbij, dat is onbetaalbaar”, aldus Molano.

“Ik ben hier gekomen in een geweldige vorm, mentaal en fysiek”, reageerde de sprinter van UAE Emirates. Hij wist Álvaro José Hodeg en Itamar Einhorn te kloppen in de eindspurt. “We wisten dat Hodeg mijn grootste tegenstander zou zijn, maar Maximiliano Richeze bracht mij goed op 200 meter van de streep. Daardoor kon ik mijn sprint perfect inzetten.”

Dat Molano over bekende wegen reed, vond hij ook een voordeel in de finale. “Ik kende alle wegen heel goed, omdat ik die altijd gebruik om te trainen. Dat, en het geweldige werk van mijn ploeggenoten hebben geholpen om deze zege te boeken”, vertelt Molano.