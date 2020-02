Juan Sebastián Molano spurt naar winst in Tour Colombia woensdag 12 februari 2020 om 19:17

Juan Sebastián Molano heeft de tweede rit in de Tour Colombia 2.1 gewonnen. In Duitama was hij de snelste in een massasprint. Álvaro José Hodeg kon het harde werk van zijn ploeg niet belonen met ritwinst en werd tweede. Jonathan Caicedo behield de leiding.

Op dag twee koerste het peloton over 152,4 kilometer van Paipa naar Duitama. Daarmee was dit na de ploegentijdrit de kortste etappe van de zesdaagse ronde. Na slechts 11,2 kilometer reden de renners al voor de eerste keer over de finish, waarna vier plaatselijke ronden van elk ongeveer 35 kilometer volgden tot aan de daadwerkelijke finish. Op het traject van deze tweede rit kregen de renners geen enkele gecategoriseerde beklimming voor de wielen geschoven.

Tien vroege vluchters

Met de Ecuadoraan Jonathan Klever Caicedo in de oranje leiderstrui trok het peloton zich in gang. Tien renners tekenden voor de vroege vlucht, waarbij Aldemar Reyes de best geklasseerde renner was. De Colombiaan van EPM-Scott stond na de eerste dag 25e op 1:00. De andere namen in de kopgroep waren Brayan Sánchez, Matthieu Jeannès, Edison Munoz, Jorge Montenegro, Byron Guamá, Vinicius Rangel, Leandro Velardez, Timoteo Paredes en Martin Urianstad.

De kopgroep kreeg maximaal drie minuten voorsprong van het peloton, dat duidelijk zijn zinnen had gezet op een massasprint. Paredes was de eerste renner die moest afhaken vooraan; een lekke band gooide roet in het eten voor de Venezolaan. En bij het ingaan van de laatste 35 kilometer waren alleen Jeannès, Reyes en de ploeggenoten Montenegro en Guamá vooraan over. De vier hadden nog maar een minuut voorgift.

In het peloton werkten Deceuninck-Quick Step met Mikkel Honoré en Bob Jungels, UAE Emirates en Vini Zabù-KTM hard in de achtervolging voor hun sprinters. Toen ook Montenegro vooraan was weggevallen, had de meute de drie overgebleven vluchters al vrijwel in het vizier. Er waren op dat moment nog wel 25 kilometer te rijden. Op dat moment nam de nervositeit toe en werd er ook gevallen. Andrés Camilo Ardila was het voornaamste slachtoffer.

Kopgroep een muis voor de kat

Na een kort oponthoud konden alle renners voortrijden. Het peloton leek zich even geen raad te weten met de situatie en wilde de vlucht niet al bijhalen. Terwijl ook Reyes vooraan afhaakte, probeerde Lauro Cesar Chaman juist de oversteek te maken naar Jeannès en Guamá. Even later haakte de Braziliaan zijn karretje aan. De drie koplopers streden voor wat ze waard waren, Jeannès sputterde nog even tegen, maar op vijf kilometer van de finish was alles weer samen.

Vanaf dat moment was het in eerste instantie aan de ploegen met klassementsambities om hun kopmannen naar de laatste drie kilometer te brengen, en vervolgens aan de treintjes van de sprinters. Jungels was onvermoeibaar vandaag en werkte hard voor Álvaro José Hodeg. Toen de Luxemburger afdraaide, had de Colombiaan nog drie ploegmaten in de buurt. Hodeg werd in een zetel afgezet, maar het was Juan Sebastián Molano die met machtige slagen langzij kwam.

Zo ging de Colombiaan van UAE Emirates met de overwinning lopen. Ook vorig jaar won hij een etappe in de Tour Colombia. Het is alweer de achtste overwinning van het seizoen voor de ploeg. Eerder won Fernando Gaviria al drie etappes in de Vuelta a San Juan, pakte Rui Costa een rit mee in de Saudi Tour en was Tadej Pogačar heer en meester in de Ronde van Valencia met tweemaal dagsucces en de eindzege.

Caicedo blijft leider

In de top van het klassement veranderde er niets. Jonathan Klever Caicedo behield de oranje leiderstrui en gaat in de tussenstand zijn ploeggenoten Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, Tejay van Garderen en Lawson Craddock vooraf. Morgen rijdt het peloton over 177,7 kilometer van Paipa naar Sogamoso met onderweg twee beklimmingen van vierde categorie. Mogelijk krijgen de sprinters dan een nieuwe kans.