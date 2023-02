Molano grijpt kans: “Voor mij is het beter dat Ackermann een ander programma rijdt”

Juan Sebastián Molano schreef donderdag de vierde etappe van de UAE Tour op zijn naam. Hij was in een massasprint net te snel voor Olav Kooij en Sam Welsford. “Het is mooie zege voor mij en voor de ploeg”, aldus de Colombiaan.

“Ik ben heel blij dat ik in dit land kan winnen voor het team”, vervolgde renner van UAE Emirates, dat een moeilijk begin kende van de thuisronde. In de openingsrit verloor klassementskopman Adam Yates bijna een minuut op onder anderen Remco Evenepoel en een ritzege zat er tot vandaag ook nog niet in voor de WorldTour-formatie. “Ik ben blij voor mezelf, voor alle mensen, voor de staf en voor de renners.”

Het is de eerste zege van Molano in 2023. Vorig jaar won hij de slotrit van de Vuelta a España, nadat hij eigenlijk de sprint had willen aantrekken voor kopman Pascal Ackermann. De Duitser strandde toen echter op plek drie. “Pascal is een goede sprinter. Hij rijdt nu een ander programma. Voor mij is dat beter, want ik krijg nu de kans hier in de UAE Tour. Het is voor mij en het team belangrijk om hier te winnen”, herhaalde de Colombiaan.

