Molano wint als eerste Colombiaan in Madrid: “Blij dat ik het heb klaargespeeld”

Juan Sebastian Molano verraste vriend en vijand met zijn overwinning in Madrid. De Colombiaan leek de sprint aan te trekken voor Pascal Ackermann, maar drukte zelf als eerste zijn wiel over de streep voor Mads Pedersen. Geen voorbedachte rade, bleek na de finish.

“Ik was van plan om de sprint aan te trekken voor Pascal Ackermann”, vertelt Molano tegen Eurosport. “300 meter voor de aankomst ging ik aan. Ik voelde dat ik goede benen had. Toen zag ik dat Pedersen al aan het sprinten was, maar voorlopig niet over mij heenging. Ik ging door en ben heel blij dat ik dat gedaan heb.”

Familieman Molano heeft persoonlijk een lastige tijd achter de rug. Zijn dankwoord was dan ook aan het thuisfront gericht. “Ik wil eerst mij moeder bedanken, waar ik veel van houd. Ook mijn broers en het team wil ik bedanken. We hebben fantastisch werk geleverd.”

Molano is de eerste Colombiaan die de slotrit van de Vuelta a España wint. “Ongelofelijk, we hebben hard gewerkt”, aldus de renner van UAE Emirates. “Ik heb veel opofferingen moeten doen, dat hoort bij het leven van een topsporter. En dan nog familie die ver woont. Ik ben enorm blij dat ik het heb klaargespeeld.”