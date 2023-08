maandag 28 augustus 2023 om 10:44

Mohoric niet eens met rennersstaking: “Respect hebben voor de organisatie”

Matej Mohoric was het na afloop van de door hem gewonnen slotrit in de Renewi Tour niet helemaal eens met de rennersstaking. De Sloveen vond vooral de timing van de staking vervelend: “Zoiets moet je voor de etappe laten weten. Tijden de rit kun je niet veel meer bewerkstelligen. We moeten de organisatie respecteren.”

Door de staking werden echter wel alle bonifcatieseconden weggenomen en de klassementstijden op vijf kilometer van de finish opgenomen. “Het is wat het is”, gaat Mohoric verder. “Dit was de belangrijkste dag voor het klassement, maar helaas waren de boni’s weg en eindig ik op dezelfde plek in het klassement als waar ik stond. Een ritzege blijft wel altijd mooi.”

Overigens wil de coureur wel benadrukken dat hij voor een veiligere sport is. Mohoric denkt dat dat via de UCI bereikt moet worden. “Van de UCI hebben we gewoon duidelijkere regelgeving nodig omtrent veiligheid”, aldus de renner van Bahrain Victorious.

Eensgezindheid bij andere renners

Andere coureurs waren het na afloop wel eens met de staking. Zo zei Mike Teunissen: “Ze hebben er wel een handje van hier om het gevaar op te zoeken. Vaak worden heel smalle paadjes afgewisseld met heel brede wegen. Het is wachten tot het misgaat. Als we vandaag niet hadden gestaakt, was het weer hetzelfde geweest”, zei hij onder meer.

Ook Yves Lampaert juichte de staking toe: “Het was heel smal en ik denk dat we er goed aan gedaan hebben om de tijd te neutraliseren voor de smalle passage. Zowel de organisatie als de renners zijn daar de winnaar bij.”