maandag 28 augustus 2023 om 08:35

Mike Teunissen kritisch op organisatie Renewi Tour: “Het is wachten tot het misgaat”

Video Mike Teunissen kijkt tevreden terug op zijn Renewi Tour. De Nederlander werd vijfde in het eindklassement en won een etappe op de Muur van Geraardsbergen. “Het ging niet slecht” zegt de Nederlander met gevoel voor understatement. “Nog een rit gewonnen, op WorldTour-niveau. Dat is ook pas de tweede. Dus dan mogen we blij zijn.”

Na een voorjaar waarin het niet altijd meezat voor de Limburger, is Teunissen er nu echt doorheen. “Het moet bij mij ook wel meezitten. Als het tegenzit, en dat zat het een paar keer, dan zit ik er niet bij. In het voorjaar werd ik ook nog ziek en dan loopt alles in het honderd.”

“Ik probeer andere jongens altijd zo goed mogelijk te helpen. Af en toe krijg ik dan zelf een kans, zoals hier en in Noorwegen. Dan ben ik blij dat ik die kans dan met beide handen pak. Dat blijft het mooiste.”

Veiligheid

Tot slot uitte Teunissen nog kritiek op de organisatie. “Ze hebben er wel een handje van hier om het gevaar op te zoeken. Vaak worden heel smalle paadjes afgewisseld met heel brede wegen. Het is wachten tot het misgaat. Als we vandaag niet hadden gestaakt, was het weer hetzelfde geweest.”, eindigt hij.