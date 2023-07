Mohoric na ritzege in Tour nu leider in Polen: “Beste dag ooit op de fiets”

Video

Matej Mohoric toonde zich zondag de beste in de Ronde van Polen. De allrounder van Bahrain Victorious overleefde op de lastige slotklim en maakte het vervolgens af in de sprint. “Ik denk dat ik vandaag mijn beste dag ooit had op de fiets”, vertelde Mohoric na afloop aan WielerFlits.

“Toen ik begin deze week voor het eerst trainde sinds de Tour, wist ik meteen dat ik goede benen had. Vanaf dat moment keek ik uit naar de Ronde van Polen”, aldus Mohoric. “Ik denk dat ik vandaag mijn beste dag ooit had op de fiets. De ploeg deed het ook perfect vandaag. Ze hielden me perfect vooraan, waardoor ik veel krachten kon sparen. Ik twijfelde in de finale om mee te gaan met Rafal Majka (die demarreerde enkele kilometers voor het einde, red.). Ik deed het niet en daar had ik bijna spijt van.”

Mohoric kreeg echter nog wat steun van zijn Italiaanse ploeggenoot Damiano Caruso in de laatste kilometers. “Daarna, op het steilste stuk van de klim, dichtte ik het gat helemaal en vanaf dat moment ging ik all in. Ik dacht dat iemand nog langs mij ging komen, want het was een heel lange sprint, maar gelukkig gebeurde dat niet. Ik wist dat ik moest blijven volhouden tot de streep.”

Mohoric: “Groot niveauverschil met de Tour”

Vervolgens werd Mohoric gevraagd om zijn overwinning in Polen te vergelijken met die in de Ronde van Frankrijk. “Er is een groot verschil qua niveau met de Tour. Vandaag was ik de hele dag redelijk comfortabel op de fiets, in de Tour zat ik de hele dag op mijn limiet. De Tour is het hoogste niveau dat er is.”

