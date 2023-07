Matej Mohoric slaat dubbelslag op lastige aankomst in Ronde van Polen

Matej Mohoric heeft de tweede etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Bahrain Victorious was de beste na een rit van meer dan 200 kilometer, die eindigde op een zeer lastige beklimming. João Almeida en Michal Kwiatkowski mochten als tweede en derde mee op het podium. Door zijn zege is Mohoric ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Na een sprint op dag een was het zondag aan de klimmers in de Ronde van Polen. Een lange etappe van Leszno naar Karpacz zorgde voor in totaal 202,9 kilometer. Onderweg moesten twee beklimmingen van tweede categorie afgelegd worden. Aan het einde van de rit moest er ook nog een stevige heuvel beklommen worden.

De dag werd gekleurd door een vroege vlucht van drie. Jacopo Mosca (Lidl-Trek), Lorenzo Milesi (Team dsm-firmenich) en Sam Brand (Novo Nordisk) waren de gelukkigen. Tijdens het vlakke deel van de etappe reden ze stevig door en zo hadden ze al gauw meer dan vijf minuten voorsprong op het peloton.

Majka en Van Eetvelt proberen het

Op de twee beklimmingen van tweede categorie verloren de aanvallers echter steeds meer tijd. Het zorgde er uiteindelijk voor dat ze op een kleine 25 kilometer van de streep werden gegrepen. Vervolgens was het wachten op de laatste dertien kilometer, die allemaal in stijgende lijn verliepen. Het venijn zat echter in de staart, de laatste 1,6 kilometer had een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5%, dus wachtten de favorieten lang om aan te vallen.

Een eerste versnelling kwam er van Tim Wellens. De Belg geraakte echter niet weg, waarna Sam Oomen en Rafal Majka het probeerde. Vooral die laatste had succes. De thuisrijder sloeg een klein gat en trok stevig door. Vervolgens was het de jonge Belg Lennert Van Eetvelt die wegsprong uit het peloton. Van Eetvelt reed in een keer toe naar Majka, maar had het na het aansluiten wel zeer lastig. De renner van Lotto Dstny hield toch vol en haakte zijn wagonnetje definitief aan.

Mohoric slaat dubbelslag

Majka en Van Eetvelt doken zodoende samen de laatste zware kilometer in. Hun voorsprong bedroeg op dat moment niet meer dan tien seconden. Dat bleek uiteindelijk net te weinig te zijn, de twee aanvallers werden in het zicht van de haven gegrepen door de achtervolgende groep. De renner met de meest frisse benen bleek Matej Mohoric te zijn, die nog een ferme sprint op tafel kon leggen. João Almeida en Michal Kwiatkowski moesten vrede nemen met plaats twee en drie.

Mohoric is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Ronde van Polen. Verder vinden we ook nog Belgen Ilan Van Wilder en Sylvain Moniquet terug in die top-10. Zij eindigden zondag op een vijfde en negende plaats.