Mohoric klaar voor strijd om bonificaties in slotrit, ‘bijna mission impossible’ voor Almeida

Video

Een bijzondere situatie in het algemeen klassement van de Ronde van Polen, want met nog een etappe te gaan staan Matej Mohoric en João Almeida in dezelfde tijd. De Sloveen van Bahrain Victorious redde zijn gele trui met enkele honderdsten ten opzichte van zijn Portugese concurrent van UAE Emirates. “Ik heb er vertrouwen in dat ik de leiding kan verdedigen”, aldus Mohoric na afloop.

“Als Almeida voor bonificatieseconden gaat, dan ga ik er ook voor”, vertelt hij strijdvaardig. “Ik denk dat ik sneller bij bij de bonificatiesprints, maar als zij ervoor willen gaan, dan ga ik de strijd graag aan. Dan gaan we ervoor strijden tot aan de finish.”

Dat Mohoric na een sterke tijdrit nog aan de leiding gaat, had hij stiekem wel verwacht. “Maar dat zei ik niet, omdat ik anders arrogant overkom. Ik weet dat ik mijn beste benen ooit heb. Ik weet dat ik wel een goede tijdrit kan rijden, maar ik heb niet veel erop getraind de laatste tijd. Maar als je goede benen hebt, dan komt dat vanzelf”, stelt hij.

De huidige situatie in het klassement doet Mohoric terugdenken aan de CRO Race van vorig jaar, toen hij in de slotrit een achterstand van 8 seconden op Jonas Vingegaard wist om te buigen in een voorsprong van 1 seconde, door een bonificatiesprint (3 seconden) te winnen en tweede te worden (6 seconden) in de rituitslag. “Daar werd ik toen tweede in de laatste massasprint, dus ik ga graag de strijd aan”, zegt hij met een lach.



‘Heel onwaarschijnlijk dat het gaat lukken’

João Almeida heeft de strijdbijl nog niet begraven, maar weet dat het moeilijk gaat worden met Mohoric als tegenstander. “Dit is de eerste keer voor mij. Het is echt heel close, maar eens moet de eerste keer zijn”, aldus de Portugees. “Ik ga er echt voor vechten als de kans er komt, maar het is wel heel onwaarschijnlijk dat het lukt.”

Mohoric gaf nog aan dat hij twijfelt of Almeida, met het WK en de Vuelta in aantocht, het risico wil nemen. “Ik wil dat wel, want het gaat nu niet om die wedstrijden. Er kan nog een kopgroep wegrijden en de tussensprint ligt pas na 80 kilometer, dat is best ver. Het is bijna een mission impossible.” Misschien moet hij sprinten in het wiel van Pascal Ackermann? “Dat kan ik proberen, maar de sprinters verslaan gaat mij niet lukken”, lacht hij.

Overigens was de situatie na de meet in Katowice opvallend. Na de finish van Almeida, die kort na ploegmaat Rafal Majka over de meet kwam, was de sfeer erg vrolijk en blij. Mogelijk dacht UAE Emirates dat de koppositie in het klassement al binnen was, maar dat was buiten Mohoric gerekend. Aanvankelijk dachten ze bij Bahrain Victorious dat het gat 10 seconden was, maar dat bleek uiteindelijk exact 12 seconden te zijn. Op basis van honderdsten is Mohoric daardoor nog altijd leider.