Mohd Hariff Saleh klopt Max Walscheid in Langkawi, André Looij vierde dinsdag 11 februari 2020 om 08:54

Maleisisch dagsucces in de Ronde van Langkawi: Mohd Hariff Saleh heeft namelijk de vijfde rit op zijn naam weten te schrijven. In de sprint in de straten van Ipoh nam de thuisrijder van Terengganu de maat van Max Walscheid (NTT) en Matteo Pelucchi (Bardiani-CSF-Faizanè. André Looij (SIOSS Miogee) werd vierde.

Een dag na de koninginnenrit naar Genting Highlands kozen zes renners voor het avontuur in de nagenoeg biljartvlakke 165,8 kilometer lange etappe van Kuala Kubu Baru naar Ipoh. Mattia Bevilacqua (Vini Zabù-KTM), Johan Le Bon (B&B Hotels-Vital Concept), Nur Amirul Fakhruddin Mazuki (Terengganu), Kent Ross (Wildlife Generation), Yuzuru Suzuki (Utsunomiya Blitzen) en Nik Mohamad Azman Zulkifli (Maleische selectie) kwamen na een snel eerste uur voorop te rijden.

Het zestal verzamelde een goede tweeënhalve minuut aan maximale voorsprong, maar van een goede samenwerking was geen sprake. Toen Ross en Suzuki gingen aanvallen besloten Le Bon en Bevilacqua om zich in het peloton te laten terugzakken. Met nog dertig kilometer moest ook Zulkifli zijn kompanen laten rijden. De drie laatste voortvluchtigen bleven doorrijden, maar ze konden niet voorkomen dat ze op zeven kilometer van de meet zouden worden ingerekend.

De sprint bleek ook in de vijfde etappe onafwendbaar. NTT deed prima voorbereidingswerk en sprinter Max Walscheid werd goed gelanceerd. Hij leek op een tweede dagzege af te stevenen, maar dat was buiten Mohd Harrif Saleh gerekend. Hij moest van ver komen, maar hij wist Waslcheid met een paar rake lendenrukken nog te passeren in de laatste meters. Met een half wiel voorsprong won de 31-jarige Maleisiër voor de tweede maal in zijn carrière een etappe in de belangrijkste etappekoers van zijn land. In 2019 wist hij Mister Langkawi Andrea Guardini nog te verslaan in een rechtstreeks sprintduel.

Danilio Celano (Sapura) kwam tijdens de vijfde etappe niet in de problemen. Hij greep de macht op Genting Highlands en hij lijkt hard op weg om de Maleisische etappekoers in de ProSeries op zijn naam te schrijven.