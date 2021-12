Moet Wout van Aert het WK veldrijden rijden? Twee inspanningsfysiologen geven hun oordeel

Wout van Aert heerst momenteel in het veld: de renner van Jumbo-Visma won alle vijf wedstrijden waar hij aan de start stond. Toch is het nog maar de vraag of hij eind januari ook het WK in Fayetteville gaat rijden. Het is mogelijk dat Van Aert ervoor kiest om het wereldkampioenschap laat schieten, zodat hij zich optimaal kan voorbereiden op het wegseizoen. Twee inspanningsfysiologen, Peter Hespel en Jan Bourgois, leggen in een gesprek met Het Nieuwsblad uit waarom dit een serieuze optie is.

Peter Hespel, die als inspanningsfysioloog verbonden is aan de KU Leuven, was in het verleden trainer van Zdeněk Štybar, die op een zeker moment eveneens moest kiezen tussen het WK veldrijden en zijn voorbereiding op de wegcampagne. Hespel weet dus hoe moeilijk een dergelijke keuze is. Toch is Van Aerts situatie momenteel anders, volgens Hespel: “Niemand verwachtte destijds van Zdeněk dat hij in het voorjaar de Ronde van Vlaanderen zou winnen. En toen hij als ‘tussendoortje’ toch dat WK reed, verwachtte ook niemand dat hij de wereldtitel zou pakken. Voor Wout is dat anders.”

“Overal waar hij start, moet hij ook winnen. Tegen tegenstanders die zwaarder wegen dan die van Štybar: we gaan Mathieu van der Poel niet vergelijken met Nys. Een WK veldrijden is voor Van Aert nooit een tussendoortje. En het is voor een atleet onmogelijk om overal fysiek en mentaal top te zijn”, legt hij uit.

Jan Bourgois, een collega van Hespel en werkzaam bij de Universiteit Gent, vult aan. “Van Aert moet in het voorjaar bijna zes weken na elkaar zijn beste niveau halen. Dat kan alleen maar met een heel grote basis. Die maakt of breekt je voorjaar. En om een basis te leggen moet je kilometers malen. Met het veldritprogramma dat Van Aert nu heeft – bijna elke dag een wedstrijd – kan je dat trainingsvolume onmogelijk halen. Sowieso boet hij doorheen het cross-seizoen aan basis in. Ik denk dat hij zich dit jaar ook iets specifieker op het crossen heeft voorbereid. Met het niveau dat hij nu haalt, kan dat bijna niet anders.”

Vervolgens maakt Bourgois een rekensom. “We rekenen dat je zes weken nodig hebt om de basis te leggen voor een specifiek competitieblok. Als je na een WK nog een weekje rust incalculeert, dan weet je dat de Omloop Het Nieuwsblad (26 februari) altijd te vroeg komt. Beginnen in Milaan-Sanremo (19 maart) moet wel perfect haalbaar zijn”, is zijn conclusie.