Mixed Relay is een blijvertje op WK veldrijden

De Team Relay wordt ook in het programma van komende edities van het wereldkampioenschap veldrijden opgenomen. Op het afgelopen WK in het Amerikaanse Fayetteville was de gemengde estafette al als experiment aan het programma toegevoegd.

Voor de UCI was het experiment met de Team Relay geslaagd. Daarop besloot het Management Committee van de internationale federatie om de wedstrijd op te nemen in het programma van toekomstige edities van het wereldkampioenschap, te beginnen met het WK veldrijden van 2023 dat van 3 tot en met 5 februari in het Nederlandse Hoogerheide wordt gehouden.

Het format is gebaseerd op dat van de populaire Team Relay tijdens het WK mountainbiken. Het testevent tijdens het WK veldrijden in Fayetteville werd gewonnen door Italië. De Azzurri rekenden in de laatste ronde af met de ploeg van de Verenigde Staten. De Belgische ploeg legde beslag op de derde plaats. Nederland paste voor het testevent.