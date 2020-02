Mitchelton-Scott zonder uitgesproken kopman in het Openingsweekend donderdag 27 februari 2020 om 17:48

Mitchelton-Scott is klaar voor Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De Australische formatie beschikt niet over een uitgesproken kopman, maar heeft met Luke Durbridge en Alex Edmondson wel twee renners in de gelederen die dit weekend kunnen verrassen.

De 28-jarige Durbridge reed in het verleden al naar top 10-noteringen in Dwars door Vlaanderen en de E3 BinckBank Classic en kroonde zich begin dit jaar tot Australisch kampioen tijdrijden. Zijn ploeg Mitchelton-Scott rekent ook op de twee jaar jongere Edmondson, die uitstekend aan zijn seizoen is begonnen.

De voormalig kampioen van Australië eindigde namelijk als derde in de slottijdrit van de Ruta del Sol. Met Edoardo Affini en Sam Bewley heeft de ploeg ook twee hardrijders geselecteerd. De selectie bestaat verder nog uit Dion Smith en jongelingen Alex Konychev en Rob Stannard. “Alle renners zijn in goede conditie”, zo vertelt ploegleider Laurenzo Lapage.

De ervaren Lapage verwacht vooral veel van Durbridge en Edmondson. “Die laatste steekt in een geweldige vorm en is een oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften. Het laat zien dat hij een renner is voor de klassiekers.” Edmondson: “Ik heb vertrouwen getankt in de Ruta del Sol en kijk uit naar de komende wedstrijden.”

Selectie Mitchelton-Scott voor Omloop (29 februari) en Kuurne (1 maart)

Edoardo Affini

Sam Bewley

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Alex Konychev

Dion Smith

Rob Stannard