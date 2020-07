Mitchelton-Scott stuurt Adam Yates naar de Tour, broer Simon mikt op Girozege woensdag 15 juli 2020 om 10:31

Mitchelton-Scott heeft zijn voorselecties voor de Tour de France en de Giro d’Italia bekendgemaakt. De gebroeders Yates zullen niet samen in een van de twee rondes aantreden. Adam gaat voor ritwinst in de Tour de France, terwijl Simon zich richt op de eindoverwinning in de Giro d’Italia.

Mitchelton-Scott kende vorig jaar met vier ritzeges een succesvolle Tour de France. Dit jaar is dagsucces opnieuw het hoofddoel. In oktober willen de Australiërs Simon Yates aan de Girozege helpen. Yates droeg in 2018 dertien dagen het roze en eindigde vorig jaar als achtste in het eindklassement van de Giro.

De voorselecties bevatten elf man per ronde. Daarvan moeten er nog drie afvallen.

Voorselectie Mitchelton-Scott voor Tour de France

Jack Bauer

Sam Bewley

Brent Bookwalter

Esteban Chaves

Alex Edmondson

Tsgabu Grmay

Daryl Impey

Chris Juul-Jensen

Luka Mezgec

Mikel Nieve

Adam Yates

Voorselectie Mitchelton-Scott voor Giro d’Italia (3 – 25 oktober)

Edoardo Affini

Brent Bookwalter

Jack Haig

Lucas Hamilton

Michael Hepburn

Damien Howson

Chris Juul-Jensen

Cameron Meyer

Nick Schultz

Simon Yates

Andrey Zeits