Mitchelton-Scott met sterk team naar Tour Down Under maandag 13 januari 2020 om 10:11

Mitchelton-Scott wil koste wat het kost de eindzege in de Tour Down Under opnieuw mee naar huis nemen. Naast Daryl Impey, winnaar van de vorige twee edities, zet de ploeg met Simon Yates en Australisch kampioen Cameron Meyer nog enkele sterke mannen aan het vertrek.

Sinds de oprichting van de ploeg nu acht jaar geleden, wist Mitchelton-Scott de Tour Down Under liefst vijf keer te winnen. Eerst driemaal met Simon Gerrans in 2012, 2014 en 2016 en de laatste twee jaar met Daryl Impey. Hoewel het parcours nu zwaarder is dan de afgelopen twee edities, verwacht Impey dat hij opnieuw zijn rol kan spelen. “Over het algemeen is de wedstrijd meer geschikt voor klimmers, dus het zal moeilijker worden voor jongens zoals ik. Je hebt een etappezege nodig om mee te kunnen strijden voor de eindzege.”

Ploegmaat Simon Yates, afgelopen seizoen nog tweevoudig ritwinnaar in de Tour de France, maakt voor de eerste keer zijn opwachting in de Australische rittenkoers. “Als team geldt voor de Tour Down Under, hoe meer opties des te beter. Deze wedstrijd is meer dan eens beslist op bonificatieseconden, dus alles telt. Daryl heeft de winnende formule gevonden en dus weten we hoe we deze wedstrijd moeten benaderen”, vertelt de Brit. “Ik zal er zijn om hem te steunen of om mijn kansen te grijpen als die zich voordoen.”

De Tour Down Under wordt verreden van 21-26 januari.

Selectie Mitchelton-Scott voor de Tour Down Under 2020

Jack Bauer

Luke Durbridge

Lucas Hamilton

Michael Hepburn

Daryl Impey

Cameron Meyer

Simon Yates