Mitchelton-Scott met Chaves en Simon Yates naar Burgos zaterdag 25 juli 2020 om 12:25

Mitchelton-Scott heeft laten weten welke selectie dinsdag van start gaat in de Ronde van Burgos. Bij de zeven namen zijn ook Esteban Chaves en Simon Yates. De ploeg ziet de Spaanse wedstrijd met name als testmoment na vier maanden zonder koers.

Behalve Chaves en Yates maken ook Alexander Edmondson, Jack Haig, Lucas Hamilton, Chris Juul-Jensen en Mikel Nieve deel uit van het team. Anders dan eerdere berichtgeving ontbreekt Adam Yates. Het wordt het eerste optreden van Mitchelton-Scott in de Ronde van Burgos sinds 2016 toen Simon Yates beslag legde op de vierde plaats achter winnaar Alberto Contador, Ben Hermans en Sergio Pardilla.

Chaves was bij zijn enige deelname in de Spaanse ronde, in 2012, al eens derde. De 30-jarige Colombiaan maakt eind augustus wellicht ook zijn opwachting in de Tour de France. “Ik ben erg nerveus, opgewonden en gespannen, maar ik denk dat ik goed in vorm ben. Persoonlijk was de lockdown een goede tijd voor me. Sindsdien ben ik hongeriger en bekijk ik alles met een ander perspectief. Burgos wordt het begin van een nieuw hoofdstuk, dus ik ben erg enthousiast.”

Voor de klimmer wordt de rittenkoers tevens een weerzien met zijn ploeggenoten en de staf. “De Ronde van Burgos is speciaal voor mij omdat ik in 2012 in de etappe naar Lagunas de Neila mijn eerste profzege behaalde. Dit jaar krijgen we die klim opnieuw, dus dat wel spannend. Er zijn twee aankomsten bergop dus het wordt interessant om te zien hoe de benen zich verhouden tot de andere renners en in hoeverre de training en al het werk in Colombia zijn vruchten afwerpt.”

Mitchelton-Scott voor Ronde van Burgos 2020

Esteban Chaves

Alexander Edmondson

Jack Haig

Lucas Hamilton

Chris Juul-Jensen

Mikel Nieve

Simon Yates