Mitchelton-Scott bindt Australisch zevental langer aan zich

Mitchelton-Scott heeft de verbintenissen van zeven Australische renners met twee jaar verlengd. Onder andere Luke Durbridge, die aan zijn tiende seizoen bij de ploeg begint, en de Australische wegkampioen Cameron Meyer tekenden bij.

“Volgend seizoen wordt mijn tiende als professional en ik kan het eigenlijk niet geloven. Het is zo snel voorbij gegaan”, laat Durbridge (29) weten via de ploeg. “We hebben een aantal geweldige jongens als Simon Yates. Ik zou erg graag de Tour de France weer willen rijden en daar de ploeg aan een geweldig resultaat helpen. Ik geniet echt van mijn rol om onze kopmannen in de grote ronden te helpen, daar ben ik echt gepassioneerd over.”

Meyer (32) heeft nog altijd zijn vizier gericht op de baanwedstrijden tijdens de Olympische Spelen van Tokio en de ploeg laat weten dat zij hem daarin ondersteunt. Op de weg is hij enerzijds de wegkapitein van het team en anderzijds de mentor van de jonge renners. “Mijn doelen voor 2021 zijn enigszins vergelijkbaar met 2020 met hopelijk de Spelen in Tokio. Ik geniet echt van mijn rol binnen het team en het koersen met onze jongere renners.”

Naast Durbridge en Meyer ondertekenden ook Robert Stannard (22) en Callum Scotson (24), die dit seizoen hun debuut maakten in een grote ronde, Alex Edmondson (26), Damien Howson (28), winnaar van de Czech Tour, en Nick Schultz (26) een vernieuwd contract.