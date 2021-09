‘Missie-groene trui’ geslaagd: gehele ploeg Deceuninck-Quick-Step loodst Jakobsen naar de meet

Het was een opvallend beeld aan de finish in Mos, op de top van de Alto Castro de Herville. Fabio Jakobsen kwam als 140ste over de streep, in het bijzijn van al zijn ploeggenoten. Deceuninck-Quick-Step had in de voorlaatste etappe nog maar één doel en dat was de groene trui van Jakobsen veiligstellen.

Jakobsen was mathematisch al zeker van de puntentrui, maar moest nog wel even de voorlaatste etappe in Galicië overleven. De snelle man van Deceuninck-Quick-Step werd op goed tachtig kilometer van de finish, op de flanken van de Alto de Mabia, gelost uit het peloton. De Nederlander werd echter niet aan zijn lot overgelaten. Sterker, de gehele ploeg van Deceuninck-Quick-Step besloot zich af te zakken naar Jakobsen.

De groenetruidrager wist zo de lastige finale over meerdere beklimmingen te overleven en kwam op tijd binnen, op net iets meer dan 41 minuten van ritwinnaar Clément Champoussin, in het bijzijn van Mauri Vansevenant, James Knox, Andrea Bagioli, Zdeněk Štybar, Josef Černý, Bert Van Lerberghe en Florian Sénéchal.

Jakobsen staat na twintig etappes op 250 punten in het puntenklassement. Dat zijn er 71 meer dan nummer twee Primož Roglič. De nummer drie, Matteo Trentin, heeft 105 punten minder dan de Nederlandse sprinter. Jakobsen, die alleen nog de individuele tijdrit naar Santiago de Compostella moet afwerken, won de voorbije weken in Molina de Aragón, La Manga del Mar Menor en Santa Cruz de Bezana.