Mischa Bredewold juicht in eerste etappe Tour de la Semois

Mischa Bredewold heeft de eerste etappe van de Tour de la Semois gewonnen. De renster van Parkhotel Valkenburg was de beste in Vresse-sur-Semois. Bredewold gaat morgen als leidster de tweede en laatste dag van de Tour de la Semois in.

De eerste etappe van de Tour de la Semois werd gereden van en naar Vresse-sur-Semois. Na 110 kilometer en heel wat korte lastige heuvels stond op het programma. Francesca Barale (Team DSM), Laura Asencio (Ceratizit-WNT), Maaike Boogaard (UAE Team ADQ), Elane Pirrone (Valcar-Travel&Service), Cédrine Kerbaol (Cofidis) en Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) kozen onderweg het hazenpad.

Vluchters zingen het lang uit

Het zestal reed nooit ver weg van het peloton, maar hield wel knap stand. Uiteindelijk waren het Barale, Pirrone en Asencio die tot diep in de finale voor het peloton konden blijven fietsen. De drie vroege vluchtsters werden uiteindelijk op minder dan tien kilometer van de streep gegrepen.

Met een groep van een twintigtal rensters doken we de laatste kilometers van de eerste etappe in. Het was Mischa Bredewold die de sterkste benen had na de lastige openingsrit. Maria Giulia Confalonieri en Eleonora Camilla Gasparrini mochten als tweede en derde mee op het podium.

Verder in de top-10 stonden met Yara Kastelijn (vijfde), Lorena Wiebes (zevende), Loes Adegeest (achtste), Maud Rijnbeek (negende) en Elise Uijen (tiende) nog vijf Nederlandse rensters.