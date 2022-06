Milan Vader volgt derde rit ZLM Tour vanuit volgwagen Jumbo-Visma

Milan Vader heeft zijn gezicht weer laten zien bij een wielerkoers. De renner van Jumbo-Visma volgt de derde rit van de ZLM Tour vanuit de volgwagen van de ploeg. Vader is nog steeds aan het revalideren van een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Vader liep begin april bij zijn crash diverse breuken en interne verwondingen op. Daarom werd hij geruime tijd onder narcose gehouden, om hem zo te laten herstellen. Dat herstel verliep goed en inmiddels werkt Vader, die afgelopen winter de overstap maakte van het full time mountainbiken naar Jumbo-Visma, verder aan zijn revalidatie.

“Inmiddels heb ik het normale leven weer kunnen oppakken”, zei Vader halverwege mei. “Maar vraag je me wanneer ik weer een rugnummer opdoe, dan moet ik het antwoord zelf ook schuldig blijven. De arts van de ploeg zei me eerst maar weer eens te gaan wandelen en soms zit ik binnen even op de Tacx-fietstrainer. Ik hoop dat ik dit jaar weer kan koersen, maar we moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt.”

Vrijdag heeft hij in de ZLM Tour in ieder geval weer kennisgemaakt met het gevoel van de koers. Hij zat als bijrijder naast ploegleider Maarten Wynants tijdens de rit van Heythuysen naar Buchten. Op social media maakte Vader er nog een grap over: “Ik krijg een training tot ploegleider van Maarten!”