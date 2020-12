Milan Vader uitgeroepen tot Limburgs wielrenner van het jaar

Tom Dumoulin en Wout Poels kwamen in aanmerking voor de titel ‘Limburgs wielrenner van het jaar’, maar het is mountainbiker Milan Vader die er met de prijs vandoor gaat. Bij de vrouwen is Sabrina Stultiens dan weer de grote winnares.

De winnaars van de Limburgse wielerprijzen, die sinds 1985 worden uitgereikt, worden normaal gesproken tijdens het Limburgs wielergala bekendgemaakt. Vanwege de huidige coronamaatregelen bleek dit nu echter niet mogelijk, maar de organiserende Club24 wilde toch de beste wielrenners in het zonnetje zetten.

“We vonden het, net als Limburg Cycling, belangrijk om toch aandacht te geven aan de wielerprestaties die de sporters dit jaar hebben geleverd”, aldus Hans Teunissen, voorzitter van de Club24. “Vandaar dat we toch een verkiezing hebben uitgeschreven die tot drie mooie winnaars heeft geleid.”

Andere winnaars

De in Middelburg geboren Vader liet wegtoppers Tom Dumoulin en Wout Poels achter zich. Ook Stijn Daemen, die wel kon rekenen op een (aanmoedigings)prijs van de provincie Limburg, was genomineerd. Vader wist dit jaar de aansluiting te maken met de mountainbiketop, met twee podiumplaatsen bij wereldbekerwedstrijden in Nové Mesto.

Er was dit jaar ook voor het eerst een aparte ‘wielrenster van het jaar’ verkiezing. De 27-jarige Stultiens ging met de zege aan de haal, voor Pien Limpens en mountainbikester Sophie von Berswordt-Wallrabe. De 19-jarige Jordan Habets, dit jaar winnaar van de beloftenkoers Carpathian Couriers Race, werd verkozen tot renner van de toekomst.