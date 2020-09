Milan Vader prolongeert zijn nationale titel op de mountainbike zaterdag 26 september 2020 om 13:50

Milan Vader heeft voor het tweede jaar op rij de Nederlandse titel veroverd op de mountainbike. Op het parcours van het Watersley Sports & Talentpark in Sittard reed de nummer acht van de wereld soeverein naar de winst.

Vader nam al vroeg in de koers de kop en sloeg vlot een gaatje. De voorsprong van de 24-jarige renner liep gaandeweg steeds verder op, waarmee al snel duidelijk werd dat de rest van het veld zou strijden om de tweede plek. Materiaalpech bleef hem in het vervolg van de koers bespaard, waardoor hij overtuigend zijn tweede achtereenvolgende nationale titel kon binnenslepen.

Vader had zich niet echt ongerust gemaakt tijdens de wedstrijd, vertelde hij na afloop. “Maar ik ben wel gewoon serieus met mijn ding bezig geweest.” Dat hij goed door de coronaperiode was gekomen, vertelde hij. “Ik hou gewoon van fietsen, dus ik heb me lekker kunnen uitleven.” En waar de ene wedstrijd eindigt, wacht al snel de volgende. “Morgen vertrek ik naar Tsjechië (voor de Wereldbeker) en hopelijk heb ik dan een heel mooi blok wedstrijden.”

Bij de beloften werd veldrijder Pim Ronhaar Nederlands kampioen. Eerder vandaag pakte Anne Terpstra haar zesde nationale titel op de mountainbike.

NK mountainbike 2020

Mannen

Milan Vader

Jeroen van Eck

Erik Groen