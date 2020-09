Anne Terpstra pakt haar zesde nationale titel op de mountainbike zaterdag 26 september 2020 om 11:45

Anne Terpstra heeft zich voor de zesde keer in haar carrière gekroond tot Nederlands kampioene op de mountainbike. Op het parcours in het Watersley Sports & Talentpark in Sittard kwam de 29-jarige renster met een royale voorsprong over de streep.

Terpstra had een snelle start en bouwde haar voorsprong dan gestaag uit, waarna de nummer vier van de wereld onbedreigd de titel binnensleepte. Eigenlijk zou het NK in juni in Spaarnwoude worden gehouden, maar corona gooide roet in het eten. Terpstra was dan ook blij dat de nationale titelstrijd toch kon doorgaan. “Ik ben blij dat ze de moeite hebben genomen om de wedstrijd te organiseren. Ik had er niet meer op gerekend dat we een NK zouden rijden.”

De kersverse kampioene reist nu gelijk door naar het Tsjechische Nové Město na Moravě, waar de enige wereldbekerwedstrijden van het seizoen worden gehouden (29 september-1 oktober en 2-4 oktober). Dan rijdt ze in Leogang in Oostenrijk het wereldkampioenschap (5-11 oktober) en kort daarna in het Zwitserse Monte Tamaro het EK mountainbike (15-18 oktober). Ceylin del Carmen Alvarado volgde zichzelf op als Nederlands kampioen voor belofte-vrouwen.

NK mountainbike 2020

Vrouwen

1. Anne Terpstra

2. Anne Tauber

3. Lotte Koopmans