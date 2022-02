Milan Vader net buiten top tien in Valencia: “Zwaar en leuk tegelijk”

Milan Vader kan terugkijken op een sterk optreden in de derde etappe van de Ronde van Valencia. Op de steile, gedeeltelijk onverharde Alto Antenas del Maigmó kwam de mountainbiker die het dit jaar voor het eerst in het wegwielrennen probeert, als dertiende boven.

Vader ging tot het gaatje op de zware slotklim, vertelde hij na afloop van de rit op de website van Jumbo-Visma. “Het was heel zwaar en tegelijk ook heel erg leuk. Ik reed denk ik met de eerste vijftien de slotklim op. De sfeer van het publiek en dat je dan tussen de grote namen rijdt, gaf me heel veel moraal.”

De Zeeuw moest even wennen om zich op het hoogste niveau van het wegwielrennen te begeven, maar ondertussen heeft hij zich aangepast en raakt hij gewend aan de dynamiek in het peloton. “Ik voel me ook steeds meer onderdeel van het team. Ik heb nog veel te leren, maar in deze drie dagen zit toch al vooruitgang.”

“Maar er valt nog genoeg te verbeteren en daar heb ik heel veel zin in”, aldus Vader.