Milan Vader keert (eventjes) terug op de weg in Czech Tour, Jumbo-Visma met jonge ploeg

Jumbo-Visma heeft de selectie voor de Czech Tour (27-30 juli) bekendgemaakt. Van de zeven renners die afreizen naar Tsjechië, staan maar liefst vier onder contract bij de opleidingsploeg. Milan Vader, die wel onderdeel uitmaakt van het WorldTeam, rijdt zijn eerste wegkoers sinds 1 april.

Van Jumbo-Visma Development gaan Johannes Staune-Mittet (21), Per Strand Hagenes (20), Owen Geleijn (22) en Tijmen Graat (20) naar de Ronde van Tsjechië. De ploeg bestaat verder uit Tim van Dijke (23), Michel Hessmann (22) en dus de 27-jarige nestor Milan Vader. Laatstgenoemde kwam op de weg niet meer in actie sinds de Volta Limburg Classic, op 1 april. Daarvoor reed hij de Santos Tour Down Under, Volta ao Algarve en Strade Bianche.

Mountainbike

Vader was de afgelopen maanden nog wel actief op de mountainbike. Hij deed mee aan de Wereldbekers Nové Město (14 mei), Lenzerheide (11 juni) en Leogang (18 juni). Ook betwistte de Nederlander het Europees kampioenschap in Krakau (25 juni). Hij werd daar 46ste, op acht minuten van de Roemeense winnaar Vlad Dascalu.

De terugkeer van Vader op de weg is van korte duur. Na de Ronde van Tsjechië, verruilt Vader de wegfiets opnieuw voor de mountainbike. Op 6 augustus doet hij namelijk mee aan het WK cross-country in het Schotse Glasgow. Samen met Mathieu van der Poel vertegenwoordigt hij Nederland bij de elite-mannen.

Olympisch ticket

Het WK is voor Vader en Van der Poel vooral belangrijk in hun poging zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar. “In de Wereldbekers is dat een lastige opdracht”, zei bondscoach Gerben de Knegt over die plaatsing, toen twee weken terug de Nederlandse selectie voor het WK mountainbike bekend werd gemaakt. “Maar de UCI heeft voor de twee landen die het best presteren op dit WK, die niet op een andere manier een startbewijs voor Parijs 2024 afdwingen, een plek op de Spelen.”

“We weten op voorhand niet welke plek die positie gaat opleveren en weten sowieso pas later in dit kwalificatietraject of we zo’n startplek hebben. Maar dit is met name voor Mathieu van der Poel – die natuurlijk in het verleden bewees met de top mee te kunnen doen – de meest reële kans om kwalificatie af te dwingen. Nadeel is wel dat hij zonder UCI-punten volledig van achteren starten moet, dus een uitdaging wordt dit zeker. Ook Milan Vader zal bepaald niet van voren mogen vertrekken.”

