vrijdag 26 januari 2024 om 09:13

Milan Vader: “Kan teleurstelling uit Tour Down Under nu in perspectief plaatsen”

Milan Vader was de kopman van Visma | Lease a Bike voor de Tour Down Under, maar kon die rol in Australië niet waarmaken. De 27-jarige coureur kon in de heuveletappes niet mee met de besten en zag uiteindelijk ploegmaat Bart Lemmen vijfde worden in het eindklassement. “Kijkend naar het resultaat was het, voor mij persoonlijk, een teleurstellende wedstrijd”, vertelt hij daarover.

Dat doet de winnaar van de Tour of Guangxi 2023 op Instagram, terwijl hij nog onderweg naar huis is van Australië naar huis. Uiteindelijk rolde er een 37ste plaats in het algemeen klassement uit voor Vader, die zich in de slotrit in dienst stelde van Lemmen. “De ploeg behaalde een topresultaat en deed klasse werk”, deelt hij de complimenten uit. “Maar zoals Koen Bouwman zei: Het is iets moeilijker dan gewoon goede benen bestellen.”

“Ik denk dat ik dat juist heel leuk eraan vind. Ik ga naar huis met heel veel positieve gedachten die mij verder brengen, in het leven en in het wielrennen”, aldus Vader. “Vaak suggereren mensen dat mijn valpartij in 2022 een verschrikkelijke tijd moet zijn geweest. Ja, het was een heel onzekere periode met veel fysieke ongemakken. Maar het was echt heel waardevol.”

Volgens Vader heeft die periode hem veel opgeleverd. “Het heeft mij veranderd als persoon. Ik kan nu dingen in perspectief plaatsen en zal altijd terugvallen op de gedachte dat ik blij ben om nog hier te zijn, in goede gezondheid. Het is dat proces waar ik uiteindelijk het meest van geniet. Van het winnen van wattages met de ploeg tot het leven ontdekken met mijn liefde Ilse. Jij bent er altijd voor mij en was erbij tijdens deze levensveranderende ervaring. Daar ben ik dankbaar voor.”