Milan Vader en Anne Terpstra tweede in Wereldbeker MTB in Nove Mesto zondag 4 oktober 2020 om 17:43

Mountainbikers Milan Vader en Anne Terpstra hebben op de Wereldbeker in Tsjechië allebei zilver gewonnen. Vader verloor bij de mannen de sprint van een klein groepje van Henrique Avancini, terwijl Terpstra niet opgewassen was tegen Pauline Ferrand-Prévot.

Nino Schurter probeerde in de Cross Country-wedstrijd bij de mannen meermaals het verschil te maken, maar telkens werd hij weer gegrepen. Milan Vader was attent en wist samen met de Fransman Victor Koretzky en de Braziliaan Henrique Avancini in het wiel van de Zwitser te blijven.

Ook in de slotronde kon Schurter niet wegrijden, waarna het uitdraaide op een sprint van een selectie groep. Daarin was Avancini te snelste, voor Vader. Schurter eindigde als derde.

2️⃣ Vader 🇳🇱

3️⃣ Schurter 🇨🇭

4️⃣ Koretzky 🇫🇷

5️⃣ Hatherly 🇿🇦 #MBWorldCup — UCI MTB (@UCI_MTB) October 4, 2020

Bij de vrouwen ging de overwinning in Nové Mēsto na Moravē naar Pauline Ferrand-Prévot. De wereldkampioene ontsnapte al vroeg uit een kopgroep van zeven. De Nederlandse Anne Terpstra ging nog met de Française Loana Lecomte in de achtervolging, maar ze zagen Ferrand-Prévot pas na de finish terug.

Terpstra wist Lecomte nog wel uit haar wiel te rijden en zo de tweede plaats op te eisen op 21 seconden van PFP. Lecomte, die donderdag de eerste Wereldbekermanche in Tsjechië won, werd derde op ruim een minuut achterstand.