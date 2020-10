Milan Vader en Anne Terpstra blinken uit op de mountainbike donderdag 1 oktober 2020 om 17:57

Milan Vader en Anne Terpstra kunnen tevreden terugkijken op de eerste wereldbekermanche cross-country in het Tsjechische Nové Město na Moravě. Vader eindigde als derde bij de mannen, achter Simon Andreassen en Maxime Marotte. Terpstra finishte zelfs als tweede bij de vrouwen.

De 24-jarige Vader, die flink aan de weg timmert als mountainbiker en afgelopen weekend nog met verve Nederlands kampioen werd, vocht in Tsjechië een verbeten duel uit met generatiegenoot Andreassen en de ervaren Fransman Marotte. Vader bleek in de slotronde uiteindelijk niet sterk genoeg om voor een daverende verrassing te zorgen.

De zege ging uiteindelijk naar de 23-jarige Andreassen, die zich bij de junioren al eens wist te kronen tot wereldkampioen veldrijden. De beloftevolle Deen finishte voor Marotte en Vader. Die laatste wist wel mountainbikelegende Nino Schurter en andere toppers als Henrique Avancini en Gerhard Kerschbaumer van zich af te houden.

Bij de vrouwen zagen we Anne Terpstra goed van voren. De 29-jarige renster, die vorig jaar al als eerste Nederlandse mountainbikester een wereldbekermanche cross-country wist te winnen in Vallnord, reed enige tijd in derde positie. Terpstra wist in de slotronde echter nog de regerend wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot voorbij te steken, op weg naar het zilver.

De zege ging uiteindelijk verrassend naar een landgenote van Ferrand-Prévot: Loana Lecomte. De nog altijd maar 21-jarige mountainbikester wist een knappe solo met verve af te ronden. Aankomend weekend is het in Nové Město na Moravě alweer tijd voor een tweede wereldbekermanche voor mannen en vrouwen.

Uitslagen wereldbekermanche Nové Město na Moravě

Vrouwen

Loana Lecomte in 1u22m06s

Anne Terpstra op 31s

Pauline Ferrand-Prévot op 37s

4. Lena Gérault op op 1m15s

5. Laura Stigger op 1m21s

6. Kate Courtney op 1m48s

7. Sina Frei op 1m58s

8. Evie Richards op 2m09s

9. Rebecca McConnell op 2m41s

10. Alessandra Keller op 3m00s

Mannen

Simon Andreassen in 1u34m39s

Maxime Marotte op 9s

Milan Vader op 26s

4. Nino Schurter op 44s

5. Henrique Avancini op 44s

6. Alan Hatherly op 52s

7. Anton Cooper op 59s

8. Gerhard Kerschbaumer op 1m01s

9. Ondrej Cink op 1m11s

10. Thomas Litscher op 1m20s