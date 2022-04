Milan Vader blijft de komende dagen in Bilbao voor observatie en verder herstel

Jumbo-Visma heeft een korte update gegeven over de situatie van zijn renner Milan Vader. De wegwielrenner en mountainbiker blijft ook de komende dagen in Bilbao, waar hij gisteren werd opgenomen na een zware val in de Ronde van het Baskenland.

“Een korte update vanuit Baskenland”, schrijft Jumbo-Visma in de loop van vanavond in een kort bericht op de social media-kanalen. “Milan zal de komende dagen in het Universitair Medisch Ziekenhuis in Bilbao blijven voor observatie en verder herstel. Als er nieuws is, komen we weer bij u terug.”

Vader werd gisteren met zware blessures opgenomen in het ziekenhuis in Bilbao, na een valpartij in een afdaling in de voorlaatste etappe van de Ronde van het Baskenland. Zijn toestand was op dat moment kritiek en eenmaal in het ziekenhuis begonnen de artsen gelijk met opereren. In zijn halsslagaders werden stents geplaatst omdat die vernauwd waren.

Vader had verder bij zijn val gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad opgelopen. Gisteravond kwam Jumbo-Visma al met een kort statement. Daarin liet de ploeg weten dat de renner ondertussen in een stabiele toestand verkeerde. “Milan ontvangt zeer goede medische zorg in het universitair ziekenhuis van Bilbao.”

