Milan Vader met zware blessures in het ziekenhuis na val in Baskenland

Milan Vader is na een val in de Ronde van het Baskenland opgenomen in een ziekenhuis, waar de artsen gelijk zijn begonnen met opereren. De situatie van de wegwielrenner en mountainbiker van Jumbo-Visma was kritiek, meldde het AD. De Nederlandse ploeg heeft inmiddels in een kort statement afgegeven dat hun renner intussen in een stabiele toestand verkeert.

Vader was in de eerste zeventig kilometer van de vijfde etappe naar Mallabia betrokken bij een val met nog ongeveer vijftien man. Zijn ploeg maakte daarop bekend dat de geboren Zeeuw de strijd moest staken en hij naar het ziekenhuis werd overgebracht voor verdere medische zorg. Intussen is duidelijk dat de wegwielrenner en mountainbiker in een van de afdalingen onderuit was gegaan en over een vangrail heen was geduikeld. Op onderstaande video is zijn fiets te zien tegen de vangrail aan.

⚠️ Hainbat txirrindulari erori dira. Milan Vaderrek golpe handia hartu du. ‼️ Caída de varios ciclistas. El ciclista del @JumboVismaRoad @MilanVader1 ha sido el peor parado. 🏆 GP @BancoSabadell 🎥 @eitbkirolak #Itzulia pic.twitter.com/CYUpRHWTsv — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2022

In het ziekenhuis van Bilbao begonnen artsen onmiddellijk met opereren en werden stents in de halsslagaders van Vader geplaatst omdat die vernauwd waren, meldde diens vader Patrick aan het AD. Ook heeft de 26-jarige renner gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad. Hij wordt momenteel onder narcose gehouden, omdat het behoud van goede hersenfuncties nu de eerste prioriteit is.

Eerste seizoen op de weg

Vader is aan zijn eerste seizoen als professioneel wegwielrenner bezig. Zijn roots liggen echter in het mountainbiken en in die discipline kwam hij afgelopen zomer in actie tijdens de Olympische Spelen in Tokio: in de door Tom Pidcock gewonnen wedstrijd eindigde hij tiende. In zijn eerste jaar op de weg maakte de Zeeuwse renner al indruk. Zo reed hij in de Ronde van Valencia op de deels onverharde aankomst in Antenas del Maigmó naar de dertiende plaats.

UPDATE 23.00 uur – Toestand stabiel

Intussen heeft ook Vaders ploeg Jumbo-Visma gereageerd middels een kort statement op Twitter. Daar laat het team weten dat hun renner intussen in een stabiele toestand verkeert. “Milan ontvangt zeer goede medische zorg in het universitair ziekenhuis van Bilbao”, schrijft Jumbo-Visma. Zaterdag volgt een volgende update.

Following the reports about Milan Vader after his crash in today's stage of Itzulia Basque Country, we would like to inform you that his situation is stable. Milan is receiving very good medical care in the university medical hospital in Bilbao. An update will be shared tomorrow. pic.twitter.com/U5s0sLUenL — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 8, 2022