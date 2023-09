zaterdag 2 september 2023 om 12:29

Milan Menten zag Vingegaard ‘kwakken op leven en dood’ en Ganna ‘als bejaarde’ door bocht gaan

Milan Menten had gehoopt vrijdag mee te sprinten om de overwinning in Oliva, maar zag de zege in de Vuelta a España verrassend gaan naar Geoffrey Soupe. De sprinter van Lotto Dstny koos in de laatste kilometer het wiel van Filippo Ganna, maar had daar achteraf spijt van. “Jammer genoeg ging hij als een bejaarde door de bocht”, blikt hij terug.

“Op driehonderd meter voor de laatste bocht zat ik echt ideaal”, vertelde Menten in gesprek met Het Nieuwsblad. “Maar dan zag ik Ganna rechts van mij zitten. Ik liet hem er tussen, in de veronderstelling dat hij vol zou aangaan. Jammer genoeg ging hij als een bejaarde door de bocht, echt vol in de remmen. Iedereen kwam erover langs links en de sprint was gedaan.”

De voorbereiding op de sprint verliep erg chaotisch. De valpartij op vijf kilometer was daar een voorbeeld van. Menten zat midden in de chaos. “De renners zijn gewoon gevaarlijk. Iedereen is gek. INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma… Jonas Vingegaard zat te kwakken op leven en dood. Dan vraag ik mij af waarom? Die klassementsmannen maken het extra gevaarlijk. Op drie kilometer stoppen ze met trappen en dan zakken ze er compleet door.”