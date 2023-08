dinsdag 29 augustus 2023 om 19:09

Milan Menten: “Vooraf had ik voor de vierde plaats getekend”

Milan Menten reed vanmiddag zijn eerste massasprint ooit in een grote ronde, en daarin bleef hij steken op een vierde plaats. De sprinter van Lotto Dstny had nog beter kunnen doen, vertelde hij achteraf bij Het Laatste Nieuws.

Spelbreker was de laatste bocht, waar Marijn van den Berg en Robbe Ghys iets te snel doorgingen en zo ten val kwamen. “Ik koos het wiel van Marijn, omdat ik weet dat hij heel sterk is in lange sprints. Maar de bocht was veel scherper dan we hadden verwacht: Marijn viel daar en ik werd naar de buitenkant gedreven, waardoor ik quasi stil stond in de bocht en van plaats drie naar plaats negen zakte.”

Een aderlating voor Menten, die nog een sterke sprint reed. “Ik haal nadien nog vijf renners in. Vooraf had ik voor die vierde plaats getekend, maar zonder die val van Marijn was ik zeker in de eerste drie geëindigd. Jammer, maar ik ben op zich tevreden over mijn sprint.”

Het niveau van de grote rondes is wennen voor de Limburger. “Dit is mijn eerste grote ronde en het is leuk om te kunnen meedoen op zo’n hoog niveau, maar ik moet toegeven dat het enorm hectisch is. Het wordt niet gemakkelijk om Groves te kloppen.”