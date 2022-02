Milaan-Turijn weer een koers voor sprinters

Milaan-Turijn wordt dit jaar weer een koers met kansen voor sprinters. Voor de 103e editie van de Italiaanse klassieker, die voor volgende maand op de kalender staat, is namelijk een overwegend vlak parcours uitgetekend.

Sinds de terugkeer van Milaan-Turijn in 2012 op de internationale kalender werd de klassieker in de periode september-oktober verreden en had deze een aankomst bergop bij de basiliek van Superga. Onder anderen Alberto Contador, Diego Ulissi, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Thibaut Pinot en ook Michael Woods kwamen hier als eerste over de streep. Op de herschikte kalender van het coronajaar 2020 werd de koers plotseling in augustus gehouden en opgevolgd door een wedstrijd die eigenlijk niet in de zomer hoort: Milaan-San Remo.

Toch zijn deze twee wedstrijden in de historie onlosmakelijk met elkaar verbonden, want vroeger was Milaan-Turijn namelijk jarenlang de laatste voorbereidingskoers op Milaan-San Remo. Het inspireerde de parcoursbouwer om met een strijkijzer over de slotfase van de route te gaan. De Superga werd geschrapt, zodat de eendaagse zich weer kon manifesteren als voorbereiding op La Primavera. In 2020 versloeg Arnaud Démare na een vlakke finale Caleb Ewan, Wout van Aert en Peter Sagan in de sprint van een grote groep.

Terug naar de roots

In 2021 finishte Milaan-Turijn weer op de Superga en voegde Primož Roglič zich bij de winnaars voor de karakteristieke basiliek. Dit jaar keert de klassieker echter terug naar zijn roots. De koers vindt drie dagen voor Milaan-San Remo plaats op een voor sprinters geschikt parcours. Gestart wordt in Magenta bij Milaan en de finish ligt 199 kilometer verder in Rivoli, ten westen van Turijn. De wedstrijd volgt een overwegend vlak parcours, behalve wanneer de route door de Canavese trekt, waar het op en af gaat. Deze beklimmingen zijn echter niet lang of steil.

Organisator RCS Sport wil Milaan-Turijn terugbrengen naar het voorjaar. “Zoals het was aan het begin van de lange geschiedenis”, vertelt RCS-baas Mauro Vegni in een perscommuniqué. “Dit zal bijdragen aan een verdere versterking van deze koers, die tussen Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo op de kalender komt. De klassieker zal zo zijn oorspronkelijke identiteit terugkrijgen.”