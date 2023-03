Milaan-Turijn: Carapaz maakt Europees debuut voor EF, Van den Berg sprinter van dienst

EF Education-EasyPost heeft de selectie voor Milaan-Turijn (15 maart) bekendgemaakt. Daarbij ook Richard Carapaz, die dit seizoen voor het eerst in Europa zal koersen. Met Marijn van den Berg heeft de Amerikaanse formatie ook een sprinter in huis.

Richard Carapaz, vorig jaar nog uitkomend voor INEOS Grenadiers, begon met enige vertraging aan zijn dienstverband bij EF Education-EasyPost. De regerende olympische kampioen werd in december namelijk geopereerd aan zijn amandelen en kon daardoor bijna twee weken niet trainen. Begin februari kwam hij voor het eerst in actie in de kleuren van zijn nieuwe ploeg en bij die gelegenheid won hij meteen het Ecuadoraans kampioenschap op de weg. Nu maakt Carapaz zijn rentree op Europese wegen.

De relatief vlakke Milaan-Turijn is niet per se spek naar de bek van Carapaz. Het zal waarschijnlijk aan de sprinters zijn in de Italiaanse semiklassieker. EF Education-EasyPost beschikt in zo’n scenario over Marijn van den Berg, die eerder dit jaar al de Trofeo Ses Salines-Alcudia op zijn naam schreef. Onlangs deed de Nederlander mee aan Parijs-Nice, maar die wedstrijd reed hij niet uit. In Milaan-Turijn heeft hij het gezelschap van Alberto Bettiol, Stefan de Bod, James Shaw, Jens Keukeleire, Lukasz Wisniowski en dus Carapaz.

Selectie EF Education-EasyPost voor Milaan-Turijn (15 maart):

Alberto Bettiol

Marijn van den Berg

Richard Carapaz

Stefan de Bod

James Shaw

Jens Keukeleire

Lukasz Wisniowski