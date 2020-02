Milaan-San Remo op de tocht door corona-virus: “Er is geen plan B” maandag 24 februari 2020 om 09:19

RCS Sport, organisator van onder andere Milaan-San Remo, Tirreno-Adriatico en de Giro d’Italia, is bezorgd over de uitbraak van het corona-virus in Italië. Als besloten wordt dat sportwedstrijden in Milaan en Lombardije worden opgeschort, staan ook de Italiaanse koersen op de tocht.

“Ook wij van RCS Sport zijn erg bezorgd over de verspreiding van het virus, want de situatie in Italië is erg problematisch”, vertelt RCS Sport-baas Mauro Vegni in Dubai, waar hij aanwezig is voor de UAE Tour, aan de Italiaanse krant Corriere della Sera. “Onze eerste zorgen zijn Tirreno-Adriatico en bovenal Milaan-San Remo, die binnen een maand gepland staan. Er is immers geen plan B. Als de overheid besluit sportevenementen in Milaan en Lombardije op te schorten, moeten we de wedstrijden afgelasten.”

Sinds de eerste editie in 1907 werd Milaan-San Remo drie keer eerder niet verreden in haar lange geschiedenis, in 1916, 1944 en 1945. Dat het geen zin heeft om de start twintig of vijftig kilometer te verplaatsen, zegt Vegni. “Deze koers wordt al 110 jaar zo verreden. Ik hoop dat de piek van het corona-virus zal afnemen. Momenteel kan ik niets zeggen over de Giro d’Italia, maar het is duidelijk dat als de piek niet afneemt, dat dan het risico bestaat dat de wedstrijd niet kan doorgaan.”

Data genoemde wedstrijden

Tirreno-Adriatico (11-17 maart)

Milaan-San Remo (21 maart)

Giro d’Italia (9-31 mei)