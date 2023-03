Milaan-San Remo: Israel-Premier Tech gelooft in kansen Strong, Vanmarcke vervangt Nizzolo

Zoek zaterdag niet naar Giacomo Nizzolo in Milaan-San Remo. De Italiaanse sprinter geeft forfait vanwege ziekte en wordt bij Israel-Premier Tech vervangen door Sep Vanmarcke. Het ProTeam schuift ondertussen Corbin Strong naar voren als kopman. Bij Cofidis rekenen ze op twee sprinters: Bryan Coquard en Simone Consonni.

“We hebben een sterke groep renners voor zaterdag”, zegt ploegleider Steve Bauer op de ploegsite van Israel-Premier Tech. “Hoewel Corbin zijn debuut maakt in Milaan-San Remo, is dit echt een koers die hem ligt. We hebben donderdag een goede verkenning gedaan en zijn optimistisch over zijn kansen.” Strong behaalde dit jaar al een vijfde plaats in de Cadel Evans Great Ocean Race. Onlangs was hij ook negende in de Faun Drôme Classic.

Zoals gezegd, neemt Vanmarcke – woensdag zesde in Nokere Koerse, na een aanvallende wedstrijd – de plek van de zieke Nizzolo in. “Sep heeft bewezen dat hij heel goed in vorm is op het moment en ik verwacht dat hij zaterdag ook competitief zal zijn”, aldus Bauer.

De andere renners aan de start voor Israel-Premier Tech zijn: Hugo Houle, Daryl Impey, Derek Gee, Krists Neilands en Mads Würtz Schmidt. “Iedereen is klaar om een goede wedstrijd te rijden. We hebben Giacomo hier niet, maar dat verandert niet veel aan de manier waarop we de koers aanvatten. We weten wat me moeten doen en we geloven dat we mee kunnen strijden.”

Cofidis met Coquard en Consonni

Coquard en Consonni zijn de speerpunten bij Cofidis. Coquard begon zijn seizoen met een ritzege in de Santos Tour Down Under, zijn eerste overwinning in een WorldTour-koers. Consonni was dan weer succesvol in de Saudi Tour, waar hij de slotrit op zijn naam schreef. In Milaan-San Remo worden de twee bijgestaan door Davide Cimolai, Alexandre Delettre, Alexis Renard, Benjamin Thomas en Harrison Wood.