Milaan-San Remo: Cavagna vervangt zieke Ballerini bij Quick-Step Alpha Vinyl

Opnieuw een bittere pil voor Quick-Step Alpha Vinyl. De Belgische formatie kan zaterdag in Milaan-San Remo toch niet beschikken over Davide Ballerini. De Italiaanse sprinter is ziek. De Fransman Rémi Cavagna is als vervanger aangewezen. Quick-Step Alpha Vinyl moet het komend weekend ook doen zonder Julian Alaphilippe, die kampt met bronchitis.

Voor Ballerini is het de tweede keer dit jaar dat zijn gezondheid hem in de steek laat. De 27-jarige Italiaan begon zijn seizoen in het Midden-Oosten met de Saudi Tour. Daarna zou hij aan de start verschijnen van de Tour de La Provence, maar vanwege een positieve coronatest moest hij de Franse ronde, waar hij een jaar geleden twee etappes en het puntenklassement won, aan zich voorbij laten gaan.

In aanloop naar zijn doelen in het voorjaar ging de 27-jarige renner samen met ploeggenoot Cavagna op hoogtestage op de vulkaan El Teide op Tenerife. Ballerini deed vervolgens mee aan Tirreno-Adriatico en wist daar de nodige wedstrijdprikkels op te doen richting Milaan-San Remo, maar de sterke sprinter is nu weer ziek en dus niet in staat om mee te doen aan de lenteklassieker.

Of Ballerini straks wel op tijd klaar is voor de nakende voorjaarsklassiekers, is nog niet duidelijk. Zijn werkgever Quick-Step Alpha Vinyl rekent zaterdag, naast Cavagna, op de volgende namen: Fabio Jakobsen, Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Mikkel Honoré, Florian Sénéchal en Zdeněk Štybar.