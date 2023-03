Milaan-San Remo: Astana Qazaqstan met Cees Bol en oud-winnaar Mark Cavendish

Mark Cavendish zal zaterdag aan de start van Milaan-San Remo. De oud-winnaar van La Primavera voert de selectie van Astana Qazaqstan aan. Cees Bol is ook van de partij.

Cavendish won Milaan-San Remo veertien jaar geleden, in 2009. Hij klopte Heinrich Haussler toen met nipt verschil na een massasprint. Later zou de Brit nog twee keer in de top-tien van het Italiaanse wielermonument eindigen. In 2013 werd hij negende, in 2014 vijfde.

Dit jaar behoort Cavendish niet tot de favorieten. De inmiddels 37-jarige sprinter heeft in de eerste maanden van 2023 nog weinig laten zien, los van een derde plek in de openingsrit van de UAE Tour. Tijdens die rit kreeg hij een lead-out van Cees Bol, die zaterdag ook aan de start staat. Bol reed Milaan-San Remo één keer eerder in zijn carrière. In 2020 eindigde hij als 137e.

De selectie van Astana Qazaqstan bestaat – naast Cavendish en Bol – uit Yevgeniy Fedorov, Simone Velasco, Alexander Riabushenko, Leonardo Basso en de snelle Gleb Syritsa.

