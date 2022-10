Mikkel Honoré zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Soudal-Quick Step, melden Velonews en Ekstra Bladet. De Deen had nog een contract tot eind 2023 bij de ploeg van Patrick Lefevere, maar zijn doorlopende verbintenis is in onderling overleg ontbonden. Dat stelt Honoré in staat om te tekenen bij EF Education-EasyPost.

