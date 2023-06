Mikkel Bjerg emotioneel na eerste profzege: “Opgelucht dat ik hem eindelijk heb”

Mikkel Bjerg boekte bij de beloften verschillende grote overwinningen, maar bij de profs bleef een zege lang uit. Tot deze woensdag. De Deen van UAE Emirates schreef de individuele tijdrit in het Critérium du Dauphiné op zijn naam. “Het is mijn eerste profzege, ik heb hier zo hard voor gewerkt”, zei hij geëmotioneerd in het flashinterview na afloop.

“Ik ben opgelucht dat ik hem eindelijk binnen heb”, vervolgde Bjerg. “Ik heb zovaak de kans gehad om het te doen, maar ik kon mijn eigen verwachtingen nooit waar maken. Zelfs deze ochtend twijfelde ik aan mezelf. Ik zei dat het parcours te zwaar was. Mijn manager zei me dat ik er gewoon vol voor moest gaan omdat ik niets te verliezen had. Ik ben zo blij.”

De eerste klim wilde ik hard gaan, maar niet boven mijn limiet. Later in de rit kwamen er nog heel zware beklimmingen. Ik bleef binnen de limiet, deed de afdaling zo goed mogelijk, nam niet teveel risico’s. De laatste tien kilometer pushte David, de aerodynamica-specialist van de ploeg, me vanuit de volgwagen. In de laatste vijf kilometer had ik ongeveer dezelfde tijd als Cavagna, maar ik kon op de power de zege binnenhalen. Ik dacht aan mijn vrouw en reed vol gas naar de streep.”

Bjerg ziet de overwinning als een beloning voor UAE Emirates. “Achter de schermen heeft iedereen afgelopen winter heel hard gewerkt aan de tijdrituitrusting. Het team heeft de sponsors gepusht en de sponsors hebben echt goed werk geleverd. We hebben nu heel snelle fietsen en snelle kleding. Het is nu aan de renners om te schijnen.”

In het algemeen klassement gaat Bjerg nu ook aan de leiding. “Ik zei gisteren tegen mijn coach Kevin dat ik voor de leiderstrui en de ritzege wilde gaan. Hij zal gedacht hebben dat ik gek ben, maar hij geloofde in me. We hebben een plan gedacht en ik heb het waar kunnen maken.”

