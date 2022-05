Mikel Landa: “Voelt goed om weer op het Giro-podium te staan”

Mikel Landa mocht gisteren in de Arena van Verona plaatsnemen op het eindpodium van de Giro d’Italia. De kopman van Bahrain Victorious eindigde, net als in 2015, als derde in het eindklassement. De 32-jarige Spanjaard was na afloop zeer tevreden. “Een derde plaats was het hoogst haalbare.”

Voor de start van de slottijdrit klonk Landa nog strijdvaardig. De klimmer hoopte stiekem nog een plaatsje op te schuiven ten koste van Richard Carapaz, maar dat bleek te hoog gegrepen. Waar Carapaz een uitstekende tijdrit wist neer te zetten, verloor Landa veel tijd op weg naar Verona. Het mocht de pret echter niet drukken, want met een derde plaats stond Landa alsnog op het eindpodium van de 105e editie van de Giro d’Italia.

Na afloop was de renner van Bahrain Victorious meer dan tevreden. “Het voelt goed om weer op het eindpodium te staan van de Giro d’Italia, zeven jaar na mijn eerste podiumplek. Het is voor mij moeilijk om het in een grote ronde strategisch goed aan te pakken, gezien de bonificatieseconden onderweg en het feit dat ik niet echt snel ben aan de meet. De slotweek van deze Giro was ontzettend zwaar. Dit was het hoogst haalbare.”

Landa eindigde zondag dus voor de tweede keer in zijn carrière op het eindpodium van een Grote Ronde. Bovendien is dit zijn zevende top 10-notering in een koers over drie weken. In de Ronde van Italië van 2019 eindigde hij als vierde en in de Tour de France werd hij in de periode 2017-2020 achtereenvolgens vierde, zevende, zesde en vierde.