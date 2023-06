Mikel Landa speerpunt van Bahrain Victorious in Critérium du Dauphiné

Bahrain Victorious begint zondag met een duidelijke kopman aan het Critérium du Dauphiné. De formatie uit het Midden-Oosten hoopt met Mikel Landa een vuist te kunnen maken. De Spaanse klimmer kan rekenen op steun van onder meer Jack Haig en Edoardo Zambanini, die de Giro d’Italia in de benen hebben.



Landa was in het voorjaar uitstekend op dreef en hoopt de goede lijn in de zomermaanden door te trekken, eerst in het Critérium du Dauphiné (4-11 juni) en vervolgens de Tour de France (1-23 juli). De 33-jarige coureur was dit seizoen al tweede in de Ruta del Sol en Ronde van het Baskenland, derde in de Waalse Pijl, vijfde in de Ronde van Catalonië en zevende in de Ronde van Valencia en Tirreno-Adriatico.

“Mikel Landa zal onze leider zijn. Hij kan rekenen op ondersteuning van Jack Haig, die na de Giro een sterke Dauphiné wil rijden.” Haig begon met hooggespannen verwachtingen aan de Giro d’Italia, maar de Australiër kwam – mede door een valpartij – niet in het stuk voor. Hij beëindigde de Italiaanse ronde als negentiende. Haig hoopt in de Dauphiné zijn sportieve gram te halen. Vorig jaar was de 29-jarige klimmer nog vijfde in de Franse meerdaagse.

Lees ook: Deelnemers Critérium du Dauphiné 2023

Lees ook: Voorbeschouwing: Critérium du Dauphiné 2023 – Generale voor Tour de France

Verder maken Edoardo Zambanini – die net als Haig uit de Giro komt – Fred Wright, Kamil Gradek, Matevž Govekar en Hermann Pernsteiner deel uit van de selectie voor het Critérium du Dauphiné. De snelle Wright krijgt de vrijheid om te sprinten, om zo op jacht te gaan naar een etappezege.