zondag 31 december 2023 om 13:08

Mikel Landa maakt zich in 2024 op voor twee grote rondes

Mikel Landa zal in 2024 twee grote rondes betwisten namens zijn nieuwe werkgever Soudal Quick-Step. De 34-jarige Spanjaard zal zich in de Tour de France wegcijferen voor Remco Evenepoel, maar richt zich na de Tour ook nog op de Vuelta a España.

Dat liet Landa weten tijdens een lezing, georganiseerd door de Baskische wielervereniging Amurrio Cycling Club. “We hebben mijn programma al in grote lijnen uitgestippeld. In de Tour de France zal ik Remco Evenepoel ondersteunen en daarna hoop ik nog te kunnen concurreren in de Vuelta a España”, tekent Ciclo21 op.

Landa is een van de tien nieuwkomers bij Soudal Quick-Step, maar de oud-renner van Astana, Team Sky en Bahrain Victorious voelt zich nu al op zijn plek. “Er heerst een zeer goede sfeer. Alles is aanwezig en het is allemaal zeer professioneel geregeld. Ik ben erg enthousiast omdat het een nieuwe uitdaging is. Dat werkt motiverend.”

Landa – die zijn wielercampagne waarschijnlijk zal aftrappen in de Volta ao Algarve (14-18 februari) – kan terugkijken op een succesvol 2023. De klimmer werd in het tenue van Bahrain Victorious onder meer tweede in de Ruta del Sol en Ronde van het Baskenland, derde in de Waalse Pijl en vijfde in de Vuelta a España.