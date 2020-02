Mikel Landa in Ruta del Sol: “Kansen op winst laat ik niet aan me voorbijgaan” maandag 17 februari 2020 om 13:22

Mikel Landa staat dicht bij zijn eerste wedstrijd voor Bahrain Merida. Begin deze maand kwam de Spanjaard nog met de schrik vrij bij een trainingsongeval, maar inmiddels is zijn vizier volledig op de Ruta del Sol gericht. “Kansen om te winnen laat ik zeker niet aan me voorbijgaan.”

Landa rijdt in de Ruta del Sol zijn eerste koers voor Bahrain Merida, sinds hij na twee jaar de deur achter zich dichttrok bij Movistar. “Ik heb erg veel zin om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging met mijn nieuwe team. Ik wil het seizoen goed aftrappen en samenwerken met mijn nieuwe ploeggenoten”, laat hij weten in een persbericht dat is uitgegeven door zijn nieuwe team.

Complete en zware wedstrijd

Voor de Spanjaard wordt het zijn vierde optreden in de Andalusische ronde, die hij zowel in 2017 als in 2018 als zesde beëindigde. “Ik reed de Ruta del Sol al meerdere keren en, zoals gebruikelijk, is het een complete en zware wedstrijd met goede teams en uitstekende renners, die al hebben laten zien dat ze goed in vorm zijn.”

Landa treft in de Ruta del Sol onder anderen Jack Haig en Ion Izagirre, die in de Ronde van Valencia al naar de top tien reden. Aleksandr Vlasov was dan weer de nummer twee in de Tour de La Provence, terwijl Marc Soler de eendagswedstrijd Pollença-Andratx op zijn naam wist te schrijven.

“Het is mijn eerste wedstrijd, dus een van mijn doelen is kijken waar ik na mijn voorbereiding nu sta. Als ik de kans krijg om te winnen, zal ik die zeker niet aan mij voorbij laten gaan!” De Ruta del Sol begint woensdag in Alhaurin de la Torre. Zondag eindigt de vijfdaagse ronde met een tijdrit in Mijas.

Selectie Bahrain Merida voor Ruta del Sol 2020

Pello Bilbao

Damiano Caruso

Sonny Colbrelli

Iván García Cortina

Mikel Landa

Matej Mohorič

Dylan Teuns